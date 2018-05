Tor di Quinto, gli juniores con l'Alba. Giovanissimi in trasferta a Spoleto

di Ugo Baldi

L’Alba Adriatica sarà l'avversario del Tor di Quinto nei quarti di finale del campionato italiano juniores dilettanti. La squadra abruzzese ha concluso la prima fase con due vittorie segnando 12 gol senza subirne alcuno e dunque è un brutto cliente per la formazione allenata da Lorenzo Basili che ha eliminato nel primo turno la Torres. « E' un squadra che merita rispetto e stando ai numeri anche pericolosa - ha fatto notare il presidente Massimo Testa - noi sappiamo cavarcela bene e ci riusciremo anche questa volta».

Il sorteggio ha stabilito che giocherà in casa la partita di andata di sabato 26 maggio l'Alba Adriatica con inizio alle 15.30. Il ritorno fissato per mercoledi 30 maggio al campo Vittorio Testa sempre alle 15.30.

Quanto invece alla formazione giovanissimi del Tor Di Quinto il percorso verso la conquista dello scudetto inizia con la gara di domenica in trasferta contro il San Giacomo di Spoleto.

