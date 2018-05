Tor di Quinto, un week-end felice: vincono Junores e Giovanissimi

di Ugo Baldi

La Juniores del Tor di Quinto non sbaglia un colpo. Nell'andata dei quarti di finale della fase nazionale ha vinto in trasferta con l'Alba Adriatica 3-2. Libertini (segna sempre lui) ha realizzato una doppietta per il club capitolino che lo ha portato a quota 26. La prima è stata firmata da Russo. Mercoledi è in programma la gara di ritorno a Roma alle 15.30.

Bene anche la formazione Giovannisimi del Tor di Quinto che ha vinto a Spoleto contro il Ducato per 2-0 con i gol di D'Amato e Monni la prima gara del triangolare nazionale.

« E' stato un fine settimana positivo - ha commentanto diretto tecnico Marco Moretti - segno che le squadre stanno attraversando un buon momento. Occorre comunque mantenere alta l'attenzione».

