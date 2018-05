Tor di Quinto, Testa si gode il trionfo: «Ci siamo ripresi il nostro posto»

di Ugo Baldi

Il Tor di Quinto si è confermato sul trono regionale della categoria juniores d’elite. Ad Albano i blougrana hanno vinto ( 5-3) dopo i calci di rigore contro la Vigor Perconti e collezionato il settimo titolo regionale da quando è stata istituita la finale tra le vincenti dei due gironi. Anche se la società – nel suo personale conteggio - chiama quota tredici trofei. Quello di giovedi è stato anche il secondo titolo consecutivo firmato dal tecnico Lorenzo Basili, nipote del presidente Massimo Testa. Il numero uno di via del Baiardo. La società aveva iniziato a vincere in questa categoria nel campionato 2003/ 2004 e fino al 2010/ 2011 con la squadra allenata dal figlio Paolo Testa per cinque volte aveva centrato l’obiettivo regionale oltre ad incassare tre titoli nazionali.



Poi c’è stata un’interruzione di cinque stagioni, il ritorno nella scorsa e la conferma in questa. Fatti i conti, delle quattordici finali regionali, il cinquanta percento le ha conquistate la squadra che ha il suo quartiere generale a via del Baiardo; e quattro di queste finali sono state vinte a spese della Vigor Perconti. Giovedì sera la squadra e i dirigenti hanno festeggiato a lungo al ristorante, ma stamane erano tutti in sede perché c’è da lavorare per i quarti di finale dei giovanissimi e allievi in programma in questo fine settiman (domenica c'è la doppia sfida a Ostia Mare - alle 16 - e Grifone Monteverde - alle 18).



Il pensiero del presidente Testa è però ancora per gli juniores. «Sono ancora emozionato per quest’ultimo successo – ha detto – E' il giusto traguardo per un gruppo di persone che ha competenza e passione e per i ragazzi, che giocano con molta determinazione, segiendo con molta attenzione le indicazioni della panchina. Ci siamo riconquistati lo spazio che meritiamo per quanto abbiamo dimostrato sul campo». Del gruppo dirigenziale e tecnico che seguono la squadra fanno parte anche il direttore tecnico Marco Moretti, il direttore sportivo Franco Sica, il segretario Domenico Fucà e il preparatore atletico Pierpaolo Pulino. «Siamo orgogliosi di quanto abbiamo raggiunto – ha detto Moretti – ora sotto con gli impegni a carattere nazionale. Si ricomincia già sabato prossimo». L’avversario del primo turno della fase nazionale sarà la vincente della sfida tra Torres e Guspini Terralba.

