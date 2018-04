Tor Sapienza, Barbarisi regala un punto di speranza per la salvezza

di Nicola Gentile

Un punto per uno che serve a poco ad entrambe. E' questo il succo della sfida salvezza giocata al Fattori di Civitavecchia tra i nerazzurri portuali e la Pro Calcio Tor Sapienza. Uno a uno il risultato finale di un incontro nel quale ha prevalso la paura di perdere, più che la voglia di vincere. Di Gimmelli il gol del vantaggio nerazzurro, arrivato al 15' del primo tempo, gol con il quale si è poi chiuso il primo tenpo. Il pareggio degli ospiti (che hanno dovuto registrare ben tre cambi di allenatore in questa stagione) è arrivato al 13' del secondo tempo con Barbarisi.

Il pareggio non consente al Civitavecchia di allontanarsi dalla zona play-out, anche se i nerazzurri al momento ne sono fuori, ma l'Atletico Vescovio è dietro di appena due punti dalla squadra portuale che ha agganciato il Lepanto, sconfitto in casa nel derby dal Cynthia.

