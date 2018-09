Tor Sapienza, pari con la Cavese. Mister Anselmi:«Risultato giusto»

di Ugo Baldi

Il Tor Sapienza ha iniziato con un pareggio. Ha chiuso sullo 0-0 in casa contro la Cavese il primo match della stagione ufficiale. All fine applausi per i giovani di Anselmi che hanno tenuto testa ad un avversario esperto e organizzato rischiando anche di vincere la gara. «È un pareggio giusto - ha commentato il tecnico gialloverde- che però, per occasioni, ci va un po’ stretto, abbiamo anche preso un legno nel secondo tempo. Sono molto soddisfatto perché per molti ragazzi era l’esordio in eccellenza e c’era tensione da smaltire. I ritmi non sono quelli che dovremo offrire durante l’anno, ma ho visto tanta voglia di lottare, mi è piaciuta la fase di non possesso. Possiamo fare meglio e lavoreremo nella fase di possesso, ma come esordio non c’è male»”.

