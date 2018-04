Torino-Lazio alle 20.45 La Diretta Inzaghi può allungare sull'Inter

La partita tra Torino e Lazio chiude il programma della 35esima giornata di Serie A nel posticipo della domenica sera: i granata hanno 47 punti, occupano la decima posizione in classifica e puntano a terminare una stagione deludente nel miglior modo possibile; tutt'altro discorso per gli ospiti, quarti in classifica ed obbligati a vincere per suggellare una straordinaria stagione con la conquista di un posto nella Champions League del prossimo anno.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO: -

LAZIO: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA