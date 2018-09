Torino-Spal 1-0: N'Koulou firma il primo successo dei granata in campionato

Il Torino batte 1-0 la Spal, che interrompe la corsa a sorpresa in vetta alla classifica, e conquista la prima vittoria in campionato. Tre punti sofferti, arrivati nel secondo tempo con il gol di testa di N'Koulou, in una partita condizionata dalla pioggia, che ha costretto l'arbitro Pasqua ad una sospensione di quasi un'ora, al 17' del primo tempo quando le squadre erano ancora sullo 0-0. Mazzarri festeggia dunque il primo successo e l'esordio di Zaza, subentrato nella ripresa a Falque e subito vicino al gol, ma Semplici recrimina per la prova della sua squadra: un risultato bugiardo se si considera la mole di gioco prodotta da Kurtic e compagni, vicini al gol in diverse situazioni, disinnescate dall'ottimo Sirigu e dalla difesa granata. Torino in campo all'inizio con Soriano trequartista, autore di una buona prova. Avvio positivo per i granata, che patiscono la sospensione e finiscono col subire nella prima frazione il gioco della Spal. Lazzari sulle fasce, l'ex Kurtic al centro e la coppia d'attacco Petagna-Antenucci mettono in difficoltà la retroguardia granata, confezionando le palle gol più ghiotte. Come al 22', quando un errore di Izzo libera Petagna, ma il suo tiro sfiora il palo. Il Torino si affida a Iago Falque e Belotti, ma come contro l'Inter è nella ripresa che si vedono le giocate migliori. A sbloccare la partita è però un difensore, N'Koulou, che su corner vola più in alto di tutti. Semplici inserisce Paloschi per aumentare la pressione della Spal, che nel finale sfiora il pari con Petagna. Va vicino alla rete anche Zaza, che festeggia la convocazione in Nazionale col debutto in maglia granata. Con la vittoria i granata salgono a 4 punti in classifica; resta invece ferma a 6 punti la Spal, che torna a casa a mani vuote ma con la consapevolezza di poter dire la propria anche in questa stagione.

