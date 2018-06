Casciani-Baccanari: vincono Roma, Livorno, Tor di Quinto e Viterbese

di Paolo Baldi

Torneo giovanile di calcio a Civita Castellana, Casciani- Baccanari: il Livorno ha conquistato il trofeo fra i 2005, il Tor di Quinto nei 2006, la Viterbese nei 2007 con la squadra di casa della JFC Civita Castellana al secondo posto e la Roma fra i 2008. Grande protagonista della due giorni anche il pubblico con oltre mille persone che hanno assistito dalle tribune del “Madami” alla quarta edizione di quella che è diventata la festa dello sport. Nove le società presenti: Entella, Perugia, Tor di Quinto, Lazio, Frosinone, Livorno, Viterbese Castrense, Roma, JFC Civita Castellana, settanta le persone impegnate per la perfetta riuscita dell'evento fra organizzatori, addetti alle cucine e ai bar e tutor, oltre duecentocinquanta i ragazzi scesi in campo per una quarantotto ore all'insegna del football e del divertimento.

Sono salite sul podio anche Entella e Frosinone e Lazio.

La manifestazione si è snodata in maniera semplice ma senza ombra di dubbio “toccante” e ha visto la presenza come ogni anno della mamma di Antonio Baccanari e del papà di Federico Casciani, idealmente abbracciati dagli organizzatori, dai ragazzi scesi in campo e dalle istituzioni locali, rappresentate dal sindaco Gianluca Angelelli e dall'assessore Antonio Zezza.

