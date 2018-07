di Tiziano Pompili

L'Atletico Torrenova piazza due colpi importanti per le ambizioni della stagione 2018-2019. Si tratta di due centrocampisti d'attacco. Due calciatori... eccellenti per una squadra che non nasconde la voglia di fare molto bene nel prossimo campionato di Promozione. Il club romano ha infatti raggiunto l'accordo con l'attaccante Claudio Bianchi, ex Lepanto (come il difensore Delle Monache) e l'esterno Paolo Troisi, che ha giocato l'ultima stagione nel Frascati ma che ha vestito le maglie del Cisterna e di altir club d'Eccellenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA