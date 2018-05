Tor Sapienza, Camilli dà la carica: «Salvezza? C'è la possiamo fare»

di Paolo Baldi

Il Tor Sapienza si gioca una stagione domenica in casa contro il Cynthia. Per evitare brutte sorprese i gialloverdi debbono vincere o pareggiare per andare agli spareggi salvezza. «Anche se con una serie di combinazioni favorevoli - dice il bomber Jacopo Camilli otto gol all'attivo - potremmo anche salvarci direttamente. Una speranza c'è e io la coltivo. Non si sa mai, nel calcio può accedere di tutto».

L'impegno di domenica. «Chiaro che non possiamo sbagliare - dice ancora - la formazione castellana gioca senza patemi d'animo e dovremo essere noi a fare la partita e non sbagliare». L'ultima di campionato, però, Camilli la passerà in tribuna poichè è stato squalificato per somma di ammonizioni: «E' stata una stagione difficile anche per me oltre che per la squadra e la società», fa notare. «E' andato tutto storto e io, purtroppo sono incappato in un giallo e pertanto salto l'ultima gara della stagione. La punzione è doppia perchè oltre a non giocare dovrò soffrire in tribuna. Ma ho piena fiducia nei compagni e sono convinto che la spunteremo e se andremo agli spareggi ci salveremo, ne sono certo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA