di Mauro Topini

Sfondata quota 200. Una cifra monstre per la storia del campionato di Eccellenza laziale. Duecento gol, anzi 207 per la precisione, quelli messi a segno da Gianluca Toscano, un veterano, dall’alto delle sue 34 primavere. Un attaccante che ha fatto del gol un motivo di vita, attorno al quale sacrificare anche altro, in termini di divertimento e stravizi, per dirla con modi spicci. Toscano è l’uomo che ha segnato più di tutti, nei 27 anni di storia del principale campionato di livello regionale su tutto il territorio italiano. Probabilmente, in giro per l’Italia c’è pure che ha saputo fare meglio, pensando, magari a Daniele Napoletano, attaccante molisano che nel Tre Pini, solo nella stagione 2015-2016, mise a segno 43 reti. Gianluca Toscano, picchi così elevati non li ha mai toccati, neppure quando aveva vent’anni; ma nel suo personale score, la doppia cifra è sempre stata una costante. Anzi, una doppia cifra che spesso cominciava con il numero 2. Con “puntate” anche a quota 30, quando con la Nuova Tor Tre Teste vinse la classifica marcatori assoluto dell’Eccellenza.

POKER DA RE

Sono state quattro, invece, le volte in cui l’attaccante, che quest’anno ha vestito la maglia della Play Eur, squadra romana, ha segnato più di tutto nel suo girone, solitamente quello settentrionale. E di queste quattro volte, tre sono state consecutive, e con tre squadre diverse: Ostia Mare, Albalonga e Pisoniano. Nella stagione appena conclusa, Toscano per la prima volta è sceso a giocare nel raggruppamento Sud, dove fare gol non sempre è facile. Qui, l’attaccante romano (che nel suo palmares ha anche esperienze nel Milan e nel Pisa e un totale di 337 reti, segnate in quattro categorie diverese: serie C, serie D, Eccellenza e Promozione) ha realizzato 21 reti, che non gli hanno consentito di arrivare in vetta ma che rappresentano il quinto miglior score stagionale della sua carriera. Iniziata, per quanto concerne l’Eccellenza, nella stagione 2007-2008. In totale, sono 257 le gare giocate in dieci stagioni di Eccellenza vissute alla media di quasi un gol (0,80) a partita. Media straordinaria, lontana dall’essere definitiva perché Gianluca Toscano ha ancora voglia di giocare. «Smettere? E perché se sto bene? Finchè a qualcuno serviranno i miei gol, io ci sarò», le parole di Gianluca-gol, il cui telefonino qualche club di serie D e di Eccellenza hanno già fatto squillare. «Ma per ora sono semplici colloqui, c’è ancora tempo per altre chiamate...», scherza Toscano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA