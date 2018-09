Totti: «A Madrid con lo spirito giusto. La Roma è forte»

«Abbiamo una squadra e l'organico per fare bella figura». Così Francesco Totti in vista dell'esordio della Roma in Champions League in casa del Real Madrid. «Sappiamo tutti che quello di Madrid è uno stadio un pò particolare, differente da tutti gli altri - le parole del dirigente giallorosso alla tv ufficiale di Trigoria -. Però affrontando il Real già alla prima gara può darsi che riusciremo a fare una grande partita. Anzi, sicuramente ci riusciremo perché abbiamo una squadra e l'organico per fare bella figura anche se davanti abbiamo dei marziani». La Roma di Di Francesco arriva all'impegno del Bernabeu dopo un avvio di campionato tutt'altro che positivo e caratterizzato da appena cinque punti in quattro partite. «Dobbiamo affrontare la gara con tranquillità, con lo spirito giusto e la serenità di essere una squadra forte e competitiva - spiega però l'ex n.10 romanista -. Ovvio, loro sono la squadra top della competizione, ma ogni volta che ci affrontano li mettiamo in difficoltà. E non sto qui a dire se giocheremo col 4-2-3-1 o col 4-3-3, tanto non cambia niente, le parole se le porta via il vento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA