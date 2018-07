Totti: «Cristiano Ronaldo? Felice di vederlo in Italia»

«Cristiano Ronaldo? Felice di vederlo in Italia». Francesco Totti, da Mosca dove si trova per la 'Legends Super Cup' della Fifa, commenta con questa battuta il trasferimento del cinque volte Pallone d'Oro alla Juventus. «Come vedo il Mondiale? In televisione...», è poi l'altra battuta dell'ex capitano della Roma, che nel match d'esordio delle 'Italia Legends' (con Oddo, Zaccardo e Zambrotta, come lui campioni del mondo nel 2006) è stato sconfitto da un All Star capitanata da un altro 'Pallone d'Oro, il bulgaro Stoichkov.



© RIPRODUZIONE RISERVATA