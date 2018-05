Totti e Cassano insieme nella Partita del Cuore

di Redazione Sport

Come nella Roma: Francesco Totti e Antonio Cassano di nuovo assieme su un campo di calcio. Succederà il 30 maggio al Ferraris di Genova per la 27ø Partita del Cuore. Totti e Cassano sono solo due tra le tantissime stelle che hanno confermato la loro presenza per la sfida tra Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso in una serata che servirà a raccogliere fondi a favore dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova e dell'Associazione italiana per la ricerca sul Cancro (Airc). Tra le ultime conferme anche quelle di Bruno Conti e delle due madrine Bebe Vio e Penelope Cruz, il presidente della Fifa Gianni Infantino e il vice segretario Zvonomir Boban che si aggiungono alle stelle di musica, cinema, sport e televisione: da Gianni Morandi a Jack Savoretti, da Mattia Perin a Fabio Quagliarella solo per citarne alcuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA