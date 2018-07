Legends Super Cup, Italia in finale. Sfiderà la Russia

C'è una Italia in finale in Russia. Sono i "ragazzi" Legends Super Cup. È il torneo delle vecchie glorie, era partito male per gli azzurri, ma grazie al 3-2 inflitto al Team America, Totti e compagni avranno la possibilità di conquistare il trofeo.



L'ex c.t. Di Biagio sblocca con un gran tiro, ma lo spettacolo lo regala Julio Baptista, ex attaccante della Roma che nel calcio a 6 fa ancora la differenza, perché abbina potenza e tecnica e non c'è bisogno di andare così veloce. I due gol con cui il brasiliano ribalta il risultato (botta di sinistro e doppio dribbling di suola a Di Biagio e Abbiati dopo aver sradicato palla a Totti) sono da urlo: ma l'Italia gioca da squadra anche nei tornei tra veterani, colpisce pali a ripetizione (persino con Zauri), effettua il controsorpasso com Zaccardo (in mischia) e Cassetti (splendido l'assist di Di Biagio), poi nel finale fa catenaccio come ai bei tempi e deve ringraziare gli errori di mira di un altro ex romanista, Lima, se si salva. Ma va bene così: sarà sfida alla Russia (domani diretta esclusiva su Mediaset Extra alle 17). I padroni di casa si sono qualificati grazie alla monetina: erano pari in tutto col Portogallo, il sorteggio li ha premiati.

