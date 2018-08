di Andrea Gionti

Tra le ripescate del prossimo campionato di Promozione c’è anche una bella sorpresa: il Real Latina del presidente Maurizio Cavaricci, che, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà inserita nel girone C (la festa dei calendari si terrà il 20 agosto) insieme alla Vis Sezze, ormai da qualche anno infilata in questo raggruppamento. Dopo il terzo posto della passata stagione in Prima Categoria, la squadra allenata da Gennaro Ciaramella si sta preparando duramente per affrontare il secondo torneo regionale e rappresentare degnamente la città del capoluogo. «Per la società si tratta di una grossa opportunità e soprattutto di lanciare tanti giovani che si potranno mettere in vetrina. Saremo i più piccoli, gli ultimi arrivati e sicuramente partiremo a fari spenti con l’obiettivo di una tranquilla salvezza“. Ciaramella avrà al suo fianco nello staff Tasciotti e Passone ed Alessio Marrocco è il neo direttore sportivo. Oggi è iniziata la preparazione al “Ceccarelli”, il campo della Samagor, presenti tanti 2000 e 2001 che saranno visionati per un possibile inserimento in prima squadra nel gioco degli under. «La rosa sarà in gran parte confermata – continua il tecnico pontino – ma dovrà essere ampliata e rafforzata».

