Sekoul Traorè, 23 anni della Nuova Giunea, centrocampista centrale ex Vico Nel Lazio in Seconda Categoria è un nuovo giocatore del Morolo. Giocherà in Eccellenza. L'annuncio è stato dato dall'allenatore in seconda, dirigente e prossimo giocatore del Morolo, Antonio Fontana. «Traorè è una mia scommessa. Si tratta di un bravissimo ragazzo ed ottimo giocatore. Prala bene quattro lingue, quella del suo paese, il francese, l'Italiano, l'inglese ed il francese. Attualmente ha superato i due anni da rifugiato politico. Vive a Sora ed è in cerca di lavoro. Ho avuto modo di allenarlo lo scorso anno fino a dicembre nel Vico nel Lazio. E' vero che era una Seconda Categoria- ha spiegato Antonio Fontana- ma ha una forza fisica ed una velocità impressionante. Per me ha le caratteristiche giuste per fare una serie D. E' chiaro che ha bisogno di allenarsi e fare una adeguata preparazione ma sono convinto che a Morolo può fare bene. Con il tecnico Mirko Granieri può crescere molto. Ha giocato anche nel suo paese ad un livello simile alla nostra serie C. E' chiaro che è tutta un'altra cosa, ma penso che apprenderà presto i segreti del nostro calcio».



«Con Traorè, arriva a Morolo anche il portiere Marco Matromattei 19 anni. Andrà in ritiro con la squadra ed il mister Granieri lo valuterà attendamente. Al momento l'avvio della preparazione è fissata per il 30 luglio a Morolo. Resteremo due giorni poi salvo sorprese ci trasferiremo a Fiuggi. Con questi ultimi due arrivi per completare la rosa abbiamo bisogno ancora di un difensore centrale, un attaccante di qualità e qualche giovane in età di Lega valid- ha aggiunto Fontana- per l'attaccante stiamo valutando un colpo a sorpresa importante. Poi c'è in piedi una collaborazione per allargare la società»



Prime parole di Traorè da nuovo giocatore del Morolo.



«Sono felicissimo di questa possibilità. Ringrazio Antonio Fontana e tutta la società del Morolo che ha creduto molto in me. Ho parlato già con mister Granieri. So che debbo impegnarmi molto e correre almeno il doppio rispettro alla Seconda Categoria. Mi sento pronto voglio dare tutto. Non conosco Morolo ma me ne hanno parlato bene- ha spiegato Traorè- ora tocca a me sfruttare questa grande opportunità. Sono venuto in Italia due anni fa come tanti miei connazionali che cercano fortuna anche a causa delle note vicende politiche del mio paese, la Nuova Guinea. Ora tocca a me dare il massimo per il Morolo, non ho paura

