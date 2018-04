Trastevere, accettato l'addio di Calce Ciotti nuovo diesse. Novità in arrivo

di Paolo Baldi

Il Trastevere calcio ha accettato le dimissioni del diesse Andrea Calce. Lo dice una nota della società che ha ringraziato il dirigente per il contributo che ha dato nel corso delle cinque stagioni in cui ha indossato " la casacca" amaranto. Al suo posto è stato promosso dalla sezione agonistica Fabrizio Ciotti (nella foto con Betturi junior con il giacone rosso) che avrà il compito di andare in panchina e tenere i rapporti con la squadra fino al termine della stagione insieme al team manager Ingegner Vincenzo Faraci. Le dimissioni di Calce hanno scatanato una valanga i voci nella corsa alla sua sostituzione. Si parla di un probabile arrivo di Mattiuzzo (ex Flaminia), oppure di Prosia (ex Monterosi) e Manfra (ex Flaminia). Nell'ultima domenica di campionato il Trastevere gioca in casa contro il Tortoli; sulle tribune si prevede il tutto esaurito per presenza di almeno una decina di tecnici e altrettanti aspiranti diesse. Sotto a chi tocca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA