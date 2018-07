Trastevere, iniziata la preparazione per la quarta stagione in serie D

di Paolo Baldi

È iniziata nel pomeriggio la preparazione del Trastevere per la quarta stagione in serie D del club amaranto. In mattinata, i giocatori convocati si sono sottoposti alle rituali visite mediche; poi c'è stato il benvenuto da parte della società, rappresentata dal presidente Pier Luigi Betturri, dal vice Bruno D'Alessio, dal diggi Flavio Betturri e dal diesse Stefano Mattiuzzo. Nel pomeriggio, primi test atletici sotto lo sguardo attento e vigile dello staff tecnico guidato dall'allenatore Fabrizio Perrotti. La squadra resterà a Roma fino al 31 luglio. Poi si trasferità a Roccaporena.

