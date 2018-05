Trastevere, Mattiuzzo ds. Scudieri "torna" all'SFF, Rosa verso l'Audace

di Ugo Baldi

Panchine e scrivanie girevoli tra serie D e Eccellenza. Il Trastevere sta per annunciare l'arrivo come diesse di Stefano Mattiuzzo. A lui il presidente Pier Luigi Betturri affiderà la ricostruzione della squadra. Il matrimonio tra il tecnico Raffaele Scudieri e l'Atletico potrebbe invece proseguire. «Ho avuto alcuni incontri con due società - ha detto l'allenatore - però resta in piedi il rapporto con il presidente Ciaccia, che spero possa continuare». In settimana è previsto un incontro tra i due che potrebbe portare all'accordo. Quanto alle società che, hanno avuto un interessamento per l'allenatore di Fiumicino si parla di Giulianova e Latina, mentre si è interrotto ogni contatto con l'Unipomezia. L'Audace ha tutta l'intenzione di ingaggiare come allenatore Marco Rosa. «E' in cima alla lista dei candidati - ha fatto sapere il diesse Marco Guidi».





