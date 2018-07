Trastevere, ecco De Cristofaro Gagliardi dice si al Monterosi

Ancora colpi di calcio mercato. Il Monterosi ha allungato la lista dei giocatori con il centrocampista Mattia Gagliardi, mentre al Trastevere è in dirittura d'arrivo per chidere l'accordo con il centrocampista ex Flaminia Civita Castellana e Cassino Paolo De Cristoforo giocatore di grande esperenzia.

Alessio Fatati, dopo due stagioni al Trastevere è vicino invece ha chiudere la trattativa con 'Albalonga.

Tra il centrocampista Crescenzo e Artena a quanto sembra per nora non c'è l'accordo. L'ex giocatore del Monterosi e Flaminia potrebbe accasarsi al Cassino oppure Aprilia.



Quanto Mattia Gagliardi cosentino classe 1993, dopo aver giocato 24 partite da giovanissimo in C con Cosenza (debutto a soli 16 anni) ed Aversa Normanna, Gagliardi è esploso in serie D nella compagine calabrese del Comprensorio Montalto Uffugo. L'ennesima riprova che Capponi ha deciso di fare un campionato di serie D dove rischia di correre da solo per il primo posto.

