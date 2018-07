Trastevere, arrivano le conferme per il portiere Caruso e tre Duemila

di Paolo Baldi

Nel pieno della reparazione, in corso allo Stadium, il Trastevere annuncia il rinnovo del tesseramento con quattro calciatori in età di Lega, già in rosa la scorsa stagione: si tratta del portiere classe 1999 Leonardo Caruso, del difensore classe 2000 Danilo Barbarossa e dei centrocampisti entrambi classe 2000 Francesco Chinappi e Daniel Sannipoli.

