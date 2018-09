Trastevere, il flop in avvio fa male. Betturri: «Voglio una reazione forte»

di Ugo Baldi

In casa del Trastevere c'è delusione per l'avvio deludente degli amaranto in serie D. La sconfitta interna con il Monterosi non è stata presa bene (e come potrebbe essere altrimenti...) al vertice della società, che comunque vuole guardare avanti, nella speranza che si sia trattato solo di un approccio sbagliato al campionato (la lunga attesa per il suo avvio può anche aver influito) e non di un segnale di inaspettate difficoltà tecniche.



«Ora mi aspetto una forte reazione domenica in Sardegna contro Castiadas», chiede il presidente del Trastevere, Pier Luigi Betturri. «La squadra ha tutte le potenzialità necessarie per recuperare il terreno perso in classifica. Ma dovrà avere un atteggiamento uguale a quello avuto per l'intero secondo tempo contro i viterbesi. Sono sicuro che nella prossima trasferta in Ogliastra torneremo a casa con un ottimo risultato».



Per trovare la giusta concentrazione, la squadra andrà in ritiro a Costa Rei da sabato. Un segnale di come la società stia facendo tutto il possibile per mettere squadra e tecnico Perrotti nelle giuste condizione per lavorare e... non sbagliare. Lavoro che, in questa settimana dovrà essere indirizzato, in particolare, a registrare i meccanismi del pacchetto difensivo, che domenica scorsa contro il Monterosi ha peccato con troppa ingeniutà sui due gol subiti.

