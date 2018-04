di Ugo Baldi

Andrea Calce ha rimesso nelle mani del presidente del Trastevere Pier Luigi Betturri, del vice Bruno D'Alessio, del diggi Flavio Maria Betturi e del consigliere Enrico Santini il mandato di diesse. Si sta per interrompere pertanto un matrimonio che durava da cinque stagioni e che ha portato la squadra amaranto ai vertici del calcio laziale in tre campionati. Calce non ha voluto dire i motivi che lo hanno spinto a prendere la decisione. «Resto a disposizione della società» è stata l'unica frase che pronunciata dopo l'incontro con i veritici societari che ora dovranno decidere se accettere o respingere le dimissioni.

La società rionale è rimasta spiazzata dalla mossa del dirigente. «Speriamo che arrivi una prodonda riflessione da parte sua. Per noi le porte restano aperte» hanno fatto sapere da via Vitellia dove già la settimana scorsa si è consumato il divorzio con il tecnico Aldo Gardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA