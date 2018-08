Trastevere, nel nuovo stadio di Amatrice uno a uno con la Samb

di Paolo Baldi

Il Trastevere ha pareggiato 1-1 con la Sambendettese (squadra di serie C) nella gara amichevole che si è disputata ad Amatrice. La formazione marchigiana è andata in vantaggio nel primo tempo con Miceli, nella ripresa è arrivato il pari del Trastevere firmato su calcio di rigore da Lorusso. Il tecnico Perrotti che ha utilizzato il test per vedere a quale punto è la preparazione della squadra e ripassare i moduli tattici. Ha dato spazio a tutti i giocatori nel corso della gara ricavando buone indicazioni. Prossimo impegno è il triangolare di domenica sempre ad Amatrice con Flaminia Civita Castellana e Monterosi in cui incasso sarà devoluto in beneficenza.

