Trastevere-Flaminia, il primo turno di Coppa Italia posticipato alle 16

di Paolo Baldi

La gara del primo turno di Coppa Italia di serie D Trastevere – Flaminia, in programma domenica a Roma per accordo tra le due società è stata posticipata alle ore 16. La Flaminia, sosterrà domani 30 agosto, ad Arrone un test amichevole contro la Ternana Berretti con inizio alle 15.30 per preparare la trasferta di Roma. Non ci sono nella formazione rossoblù ne squalificati e ne infortunati. Nel Trastevere sicura l'assenza dell'attaccante Tajarol fermato per quattro giornate dalla Disciplinare dopo il patteggiamento per una telefonata "sospetta" ad un calciatore avversario nella scorsa stagione, quando era al Pomezia. Due gli ex della Flaminia in campo; Cardillo e Locci e uno dietro la scrivania ovvero il diesse Stefano Mattiuzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA