Trastevere, debutto in coppa: c'è la Flaminia (ore 16) allo Stadium

di Paolo Baldi

Il primo turno di Coppa Italia serie D propone due derby laziali. Il primo è quello tra Trastevere e Flaminia Civita Castellana (arbitra Leonardo Tesi di Lucca) che si gioca con inizio alle 16 al Trastevere Stadium; è altrettanto interessante Latina-Vis Artena (arbitra Maurizio Barbiero di Campobasso) che invece inizia alle 15 come ;

SFF Atletico-Gavorrano (arbitro Igor Yury Paolucci di Lanciano) e Cassino-Isernia (arbitra Albesrto Ruben Arena di Torre Del Greco); Budoni-Aprilia, invece, è stata posticipata a martedì 4 settembre. In caso di parità al termine dei novanta minuti si va direttamente al calci di rigore.

Esordio stagionale pertanto per la formazione romana allenata da Fabrizio Perotti. «Ci teniamo molto a fare bella figura - ha detto il tecnico romano - davanti al nostro pubblico, anche se dobbiamo fare i conti con una buona squadra». Il collega Marco Schenardi si è messo sulla difensiva. «Il Trastevere è un ottima squadra, compatta e che gioca un buon calcio. Da parte nostra però c'è tutta la voglia di andare avanti in Coppa».

