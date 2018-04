Trastevere-crisi: Gardini dimette. Mazza candidato per la panchina

di Paolo Baldi

Fulmine a ciel sereno nel Trastevere. Aldo Gardini si è dimesso da tecnico.

Le dimissioni sono state accettate dalla società. Non è mancata una tiratina d'orecchie a qualche giocatore che non si atteneva alle regole disciplinari del sodalizio amaranto prima dell'inizio degli allenamenti. Al termine Gardini ha presentato la sua decisione alla società.



La situazione è stata cosi descritta dal diesse Andrea Calce a nome del Trastevere calcio.« Ci sono state profonde incomprensioni - ha detto - tra la società e il tecnico Gardini in quest'ultimo periodo. Lui ha espresso l'intenzione di dimettersi e il presidente Betturri ha rispettato la sua volonta. La società ringrazia tuttavia l'allenatore per l'operato svolto e i risultati buoni ottenuti in questi anni».



Il divorzio pertanto è arrivato dopo tre stagioni. Gardini era subentrato a Pirozzi dopo il terremoto dell'agosto 2016 di Amatrice. La doppia seduta in programma del mercoledi sarà diretta dal prepartore atletico Claudio Mosca sotto la direzione del diesse Andrea Calce in attesa dell'incoronazione del nuovo allenatore che dovrebbe essere scelto tra oggi e domani. Tra i nomi papabili quello di Mauro Mazza

