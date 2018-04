Trastevere-Latina, in gioco il 4° posto Monterosi e Flaminia per la salvezza

di Paolo Baldi

Serie D meno tre alla conclusione. Gli scampoli di campionato potrebbero regalare ulteriori emozioni ai tifosi e alla squadre di serie D del Lazio. Il calcio d’inizio è fissato per le 15.

Al Trastevere Stadium si giova Trastevere – Latina, che vale la quarta posizione in classifica generale e una migliore partenza per gli spareggi della composizione della lista per i ripescaggi in Lega Pro . Sulla panchina della squadra rionale farà il suo esordio il nuovo tecnico Mauro Mazza. « Ci aspettano tre partite fondamentali – ha detto il neo allenatore amaranto- puntiamo consolidare la posizione di classifica in vista dei play-off, poiché dobbiamo guardarci alle spalle dal Cassino. Contro il Latina è uno scontro diretto e pertanto puntiamo a raccogliere il massimo».

Il calendario propone anche Monterosi- Cassino con la squadra di casa che ha come obbiettivo quello di incassare i punti della salvezza aritmetica. Biglietti a 5 euro per permettere la presenza al Martoni di un buon pubblico. Monterosi sulle ali dell’entusiasmo dopo il blitz a Rieti. Arbitra Luca Zucchetti di Foligno.

Lo stesso discorso del Monterosi vale per la Flaminia Civita Castellana impegnata nella trasferta di Aprilia. Con tre punti o forse uno potrebbe già stare tranquilla. I rossoblù che hanno collezionato nel girone di ritorno 22 punti dovranno fare a meno degli squalificati Ingretolli e Moracci. Arbitra Alberto Ruben Arena di Torre del Greco,

Si gioca anche Atletico- Albalonga con quest’ultima che ha già la seconda posizione in tasca, mentre la formazione di Scudieri deve guardarsi alle spalle dai possibili ritorni di Latina e Trastevere. Due assenti illustri in questa gara: Renan Pippi nella squadra di casa e Gianmarco Falasca in quella ospite. A loro si aggiunge loro si aggiungono Rizzi da una parte e Panini dall'altra entrambi squalificati. Arbitro Riccardo Pelagatti di Livorno.



