Trastevere, fissata al dieci luglio la presentazione della nuova maglia

La stagione 2018/ 2019 del Trastevere si aprirà ufficialmente martedì 10 luglio con la presentazione della nuova maglia. L’appuntamento è stato fissato per le 18 in via della Lungaretta 98/99. A fare gli onori di casa il presidente della squadra rionale Pier Luigi Betturri, il vice Bruno D’Alessio, il direttore generale Flavio Betturri, che ha curato l'organizzazione, l’avvocato Gabriele Fiorelli, responsabile della comunicazione, e Stefano Mattiuzzo neo diesse amaranto. Sarà presente anche una delegazione di nuovi giocatori.



Sono previsti gli interventi di: Franco Ghirelli Direttore Generale Lega Pro, che parlerà de, “Il calcio "rionale" in Italia e nel mondo”; Luigi Barbiero Coordinatore Lega Nazionale Dilettanti che affronterà il tema: “Nuovi scenari di raccordo tra dilettanti e professionisti”; Monsignor Marco Gnavi, Vice Presidente Comunità di Sant'Egidio che illustrerà il progetto: “ Lo sport come strumento per l'integrazione”. Invitati il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e il presidente del Comitato Regionale Lazio della Figc Melchiorre Zarelli.

Il Trastevere ha anche comunicato che mister Gianluca Pietrucci sarà il nuovo tecnico degli Allievi Elite 2002 per la stagione 2018-2019.

