Trastevere, la crisi trova soluzione: Mauro Mazza è il nuovo tecnico

Mauro Mazza è il nuovo tecnico del Trastevere. E' stato promosso dalla formazione juniores dove per tre stagioni ha vinto il campionato nazionale nel girone di pertinenza. Ha indossato anche la maglia del Trastevere come giocatore. «E' una persona che ha la nostra piena fiducia,fa parte della nostra famiglia da tempo - ha detto il presidente Pier Luigi Betturri - è una persona di ad un grande compenza e nonostante la giovane età ha sufficente esperienza per affrontare un finale di stagione assai impegnativo». Mazza ha diretto il primo allenamento. Sul divorzio tra Gardini e il Trastevere il primo ha fatto sapere che: « E' stata una bella espienza, debbo ringraziare il presidente per la grande oppurtunità che mi ha dato, nel calcio è quasi normale che ad un certo punto le strade di dividono. Auguro al Trastevere società e ai ragazzi le migliori fortune».

Sulla separazione è intervenuto anche il presidente Betturri:« Ringrazio di cuore Gardini - ha detto - e sono più addolorato per le divergenze. Le porte della nostra società restano sempre aperte per una persona cosi per bene come Aldo Gardini»



