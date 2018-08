Trastevere, ad Amatrice terzo tempo. Ingaggiati Borelli e due giovani

di Paolo Baldi

La linea verde del Trastevere Calcio continua. Per la stagione 2018/2019 è stato ingaggiato il portiere classe 1998 Luca Borrelli. L’estremo difensore, dopo aver collezionato nella scorsa stagione 33 presenze con l’Union Feltre in D successivamente a ben 8 anni nel settore giovanile della Lazio, si unirà al gruppo amaranto in attesa dei prossimi impegni a partire dal triangolare di domenica 12 agosto alle ore 16 con Flaminia e Monterosi presso il campo sportivo Paride Tilesi di Amatrice.



Sono stati inseriti nella lista a disposizione di Perrotti anche per la prossima stagione il difensore classe 2000 Francesco Monaldi e con l’attaccante classe 2000 Gianluca Romani, nella passata stagione miglior marcatore della Juniores Nazionale di mister Mazza. I due giovani calciatori amaranto sono stati aggregati con la prima squadra di mister Perrotti durante il ritiro di Roccaporena. il Trastevere calcio ha organizzato un terzo tempo in occasione del triangolare di Amatrice per dirigenti e giocatori di Flaminia e Monterosi al termine delle gare.

