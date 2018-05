Il Trastevere punta decisa i play-off. E' Tanzi il possibile nuovo diesse

di Paolo Baldi

Il Trastevere non si ferma. La squadra allenata da Mauro Mazza ha ripreso la prepararione in vista della sfida play-off di domenica prossima a Fregene contro l'Atletico. La formazione rionale si presenterà a questa al completo e con le batterie cariche, dopo che nelle ultime tre domeniche non ha subito gol e ha collezionato due vittorie e un pareggio.

Non ci sono. infatti, nella squadra amaranto ne infortunati e ne squalificati. «Ho notato un cambiamento radicale in queste ultime settimane della squadra - ha detto il direttore generale Flavio Betturri - e questo mi lascia pensare che domenica giocheremo anche grande partita. L'ultima volta che abbiamo vinto sul quel campo c'è stata anche la vittoria nel campionato di Eccellenza con Pirozzi in panchina. Anche questo è un buon segnale. E' nostra intenzione arrivare fino in fondo in questi spareggi per onorare il quartiere che rappresentiamo e per finire nel migliore dei modi la stagione. Anche perchè vogliamo iniziare la nuova stagione sempre più motivati». La squadra si allenerà per tutta la settimana e la rifinitura è prevista per sabato mattina. Per quello che riguarda le novità della stagione 2017-2018 si parla dell'arrivo come diesse di Claudio Tanzi ex Pomezia e Sora.

