di Paolo Baldi

Il Trastevere calcio fissa le date della ripresa. L'appuntamento è per tutti nella mattinata del 23 luglio al Trastevere Stadium dove a fare gli onori di casa ci saranno il presidente Pier Luigi Betturri, il vice presidente Bruno D'Alessio, il diesse Stefano Mattiuzzo, il direttore generale Flavio Maria Betturri, il team manager Gabriele Fiorelli e il tecnico Fabrizio Perrotti. La squadra si allenerà a Roma fino al 19 luglio e poi si trasferità a Rocca Porena, in Umbria, dove restarà fino all'8 agosto. Gli amaranto torneranno poi in sede per proseguire il precampionato. La società sta programmando delle amichevole.



Per il 23 luglio, si conta di avere messo a disposizione di Perrotti una rosa quasi completa. Tra i confermati ci sono i giovani Caruso, Vendetti, Barbarossa, Donati, Panico e Bernardotto. «Stiamo lavorando per formare un'eccellente squadra, in grado di disputare una stagione di alta classifica come è nella nostra tradizione. Nei prossimi giorni chiederemo con altre conferme», fa sapere il presidente Betturri. Quanto all'attaccante Lorusso, dopo il Carpi, si è fatto avanti anche il Parma. «Per noi - dice ancora Betturri- sarebbe una grande soddisfazione vedere questo ragazzo arrivare in serie A. I presupposti ci sono tutti».



Mauro Mazza, dopo la parentesi in prima squadra nel finale della scorsa stagione, è stato nel frattempo confermato alla guida della Juniore Nazionale. «Sono contento perché - ha detto - sarà la mia quinta stagione al Trastevere. Affronterò la nuova stagione con tanto entusiasmo perché vogliamo dare, anche il prossimo anno, più giocatori possibili alla prima squadra affinché la Serie D sia un obiettivo concreto per i ragazzi. Auguro il meglio all’Ostia Mare visto che rappresentano la nostra regione: speriamo possano vincere il titolo nazionale. Mi auguro, infine, che possa cambiare la formula finale del campionato Juniores Nazionale perché siamo rimasti fermi dalle 5 alle 8 settimane e questo, a mio avviso, non è possibile».



© RIPRODUZIONE RISERVATA