Trastevere torna a correre, 2-0 al Budoni Gardini:« Squadra compatta e motivata»

di Paolo Baldi

Bottino pieno per il Trastevere che torna da Budoni con i 3 punti e la rete inviolata. E' finta 2-0 per i romani grazie ad una doppietta di Lorusso nel primo tempo.

«Oggi non abbiamo rischiato quasi mai – ha dichiarato mister Gardini nel post gara – abbiamo gestito bene la partita nonostante fossimo provati dal giocare la seconda gara in 4 giorni, dai 24 gradi che abbiamo trovato in Sardegna, da un campo di gioco non in condizioni ottimali e con un viaggio impegnativo sulle spalle. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, un plauso particolare a Larosa che ha lottato, ha corso su tutti i palloni, ha fatto un'ottima partita anche perché non era facile partire da titolare dopo esser stato un po' di tempo fermo. Se la squadra continua con questa voglia e mentalità non ci sarà da preoccuparsi – ha concluso il tecnico amaranto – stanno bene fisicamente e di testa, sarà dura per chi dovrà incontrarci. Festeggiamo la Pasqua con il sorriso e da martedì si riparte a preparare la partita contro il Cassino che è cruciale in questo momento».

Budoni Cellitti, Ranucci (31' st Santoro), Caputo, Malesa (8' st Pusceddu), Farris, Varrucciu, Saiu, Brenci, Sartor, Murgia, Lagzir. A disp. Trini, Deiana, Spina, Moro, Sariang, Odianose, Dessolis. All. Raffaele Cerbone. Trastevere Caruso, Cotani (44' st Giannone), Vendetti, Fatati (25' st Chinappi), Sfanò, Martorelli, Riccucci, Mastromattei, Larosa (25' st Druschky), Neri (48' st Campori), Lorusso (37' st Cardillo). A disp. Sottoriva, Barbarossa, Maresca, Bernardotto. All. Aldo Gardini.

Arbitro: Sig. Daniel Cadirola (Milano)

Marcatori: 32' pt (rig) e 47' pt Lorusso (T)



