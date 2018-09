Per il Guidonia secondo ko di fila: tre squlli fanno vincere il Giardinetti

di Enrico Zarelli

Il Giardinetti s’impone sul Guidonia per 3-1. La squadra di mister Russo ha vinto entrambi i confronti casalinghi ed ora è prima, con sette punti, insieme a Cantalice e Atletico Zagarolo. In deficit di risultati è invece il Guidonia, che ha raccolto un solo punto in tre giornate. Ma gli uomini guidati da Antognetti non mancano nell’impegno. E’ di capitan Festa, infatti, la prima grande occasione della partita, ma la conclusione è alta. I locali rispondono con due folate offensive, su una delle quali si oppone bene l’esordiente Diofebi. Al 21´il Giardinetti passa in vantaggio con Bendia su azione di contropiede, con la difesa del Guidonia alta mentre la squadra reclamava un rigore per atterramento di Mattia. Prima del raddoppio dei romani, il Guidonia si rende pericoloso in diverse occasioni, ma non ha fortuna. Al 17´ della ripresa, un errore in difesa, conduce Turcarelli solo davanti a Diofebi, superato con un velenoso pallonetto. Al 26´ arriva il terzo gol del Giardinetti: Bendia apre per Barile, che realizza con un preciso diagonale. Alla mezzora del secondo tempo il Guidonia accorcia le distanze: servizio di Festa per Toncelli, che mette a segno il primo gol in stagione della formazione di mister Antognetti. Lo stesso Toncelli ha una buona occasione nel finale, ma il portiere avversario gli nega il gol intervenendo con i piedi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA