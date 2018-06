Tuscania, sabato il Memorial Alberici. In campo tanti amici del tecnico

di Ugo Baldi

L'appuntamento è allo stadio di Tuscania. In campo tanti over sessanta che hanno scritto la storia del calcio viterbese e regionale. Torneranno a infilarsi maglietta e pantaloncini per ricordare Marcello Alberici almeno sessanta giocatori. Il calcio d'inizio è fissato per 17.

Lo scorso anno prima edizione allo Scopigno di Rieti – il dieci giugno - con più di sessanta calciatori coinvolti e la collaborazione del Football Club di Rieti grazie all’ex presidente Curci, al veterano Nunzio Rucci (grande amico di Alberici) e al team manager Dino Pezzotti.

Alberici aveva allenato per quattro anni a Rieti stabilendo una specie di record. Quest’anno seconda edizione grazie all’interessamento degli ex giocatori del Tuscania (dove Alberici allenò in serie D nel campionato 76/77) e della Viterbese (guidata da Alberici nella stagione successiva). Alcuni di loro a cominciare dagli ex tuscanesi Gigi Tizi e Franco Calandrelli saranno in campo con la maglia di una mista Tuscania-Viterbese.

Ci saranno anche Cuccuini, Sala, Boi, Cecchelin, Palmieri, Carlucci, Caporossi, Pasquini, Rossi e molti altri. La squadra dell’alto Lazio se la vedrà con gli ex del Rieti capitanati da Andrea Mancinetti mentre i rappresentanti di altre squadre allenate da Alberici si sono divisi in due formazioni. Nella prima gli ex della Spes Montesacro e del Torre Maura, due squadre di quartieri di Roma portate dallo scomparso mister a primeggiare nel campionato di Promozione, quando ancora l’Eccellenza non c’era.

Nella seconda si troveranno insieme gli ex di Marino, Monterotondo e Priverno. Inizio alle 17 con la prima semifinale, chiusura alle 18.45 con le finali.

Poi premiazione e ricordo di Alberici alla presenza dei familiari.

Si gioca al Renato Fioravanti di Tuscania grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale e della Fulgur Tuscania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA