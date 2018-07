Lupa Roma iscritta, ma bisogna attendere il vaglio della Covisod

di Ugo Baldi

Lupa Roma, sulle qualche erano calate delle incertezze nell'iscrizione al campionato di serie D si sono iscritte regolarmente entro il termine che scadeva oggi. Per ora in attesa della Covisod che dovrà verificare la regolarità dei documenti sono in capagnia di Vis Artena, Ladispoli, Albalonga, Flaminia Civita Castellana, Ostia, Atletico, Aprilia, Latina, Monterosi, Cassino,Trastevere e Città di Anagni. Due le squadre che hanno rinunciato, Akragas e Villabiagio, mentre il Fondi, dopo la fusione conl'Aprilia, lascia libero il suo posto (la cittadina fondana sparisce così dal panorama calcistico e dovrà ripartire dalla terza categoria), dando qualche chance di ripescaggio all'Anzio 1924.



Tutte le documentazioni presentate dai club, ora saranno esaminate dalla Co.Vi.So.D. che, entro il 20 luglio, comunicherà alle società l'esito dell'istruttoria inviandone copia per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti e al Dipartimento Interregionale. La domanda s'intende accolta a seguito di esito positivo da parte della Co.Vi.So.D. mentre, in caso contrario, le società potranno presentare ricorso avverso entro il 26 luglio (ore 17.00). La Co.Vi.So.D. esprimerà, entro il 30 Luglio, parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti.

