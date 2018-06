Tutti invocano la Var mondiale, ma il giallo non scatta mai

di Roberto Avantaggiato

I bookmakers hanno già piazzato la puntata: chi sarà il primo calciatore a prendere il giallo per aver chiesto l’utilizzo della Var? Dopo aver consentito di scomettere sull’utilizzo della tecnocologia video nelle partite del mondiale, gli scommettitori allrgano il prorio giro d’orizzonte, mettendo il dito in una delle “piaghe” dell’utilizzo della Var al Mondiale. Già, perché, polemiche serbe e brasiliane a parte, se da una parte l’assistenza video dei cinque uomini piazzati (in divisa ufficiale, perché di atto ufficiale si tratta...) sembra funzionare, dall’altra ci sono sbavature che danno l’idea di un protocollo Ifab che non è poi così rigido come si voleva far credere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO