Mediapro acquisisce VPK PRO società indiendente slovena

Il Gruppo Mediapro ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di VPK PRO, la più grande società di produzione televisiva indipendente in Slovenia. Con sede a Lubiana, VPK PRO è specializzata nella produzione e trasmissione di eventi, nello sviluppo e nella fornitura di programmi televisivi ed ha una presenza di spicco nell'Europa dell'Est, con uffici in Serbia (Belgrado) e Croazia (Zagabria). Attualmente ha circa 100 professionisti che si aggiungono agli oltre 6.500 che compongono lo staff Mediapro in tutto il mondo. L'acquisizione di VPK PRO da parte del Gruppo Mediapro rappresenta un passo nell'espansione internazionale del Gruppo e consolida la sua presenza in tutta Europa, dove attualmente ha sedi in Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Ungheria, Bulgaria, Grecia, Inghilterra, Italia e Turchia. Questa integrazione comporterà anche il consolidamento delle attività di servizi audiovisivi del Gruppo Mediapro nell'Europa centrale, dalla produzione di contenuti audiovisivi alla distribuzione, nonché il potenziamento della sua flotta di veicoli di trasmissione esterni.



L'incorporazione di 6 UM HD a Lubiana e 3 UM HD a Belgrado, tutte completamente equipaggiate per la trasmissione satellitare, porteranno il totale a 67 unità OB. VPK PRO ha anche quattro studi che si uniranno ai 64 studi che Mediapro possiede in tutto il mondo. VPK PRO è la più grande compagnia di produzione televisiva indipendente in Slovenia. Offre soluzioni tecniche e creative per la produzione e la trasmissione di qualsiasi progetto audiovisivo, da eventi sportivi a programmi televisivi e serie, documentari e lungometraggi. VPK PRO è presente anche nel mercato dell'Europa dell'Est e nella regione dei Balcani, principalmente con la regia e la produzione di eventi sportivi e nella coproduzione di serie e lungometraggi.

