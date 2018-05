L'Udinese batte il Bologna 1-0 e ottiene la salvezza

di Redazione Sport

L'Udinese supera di misura il Bologna e conquista l'agognata salvezza. Il sospiro di sollievo per i friulani arriva all'ultima giornata grazie al gol di Fofana che consente di raggiungere la fatidica quota 40 ed evitare di voltarsi a guardare i risultati delle dirette concorrenti. Il Bologna è tranquillo, già fuori dalla bagarre per non retrocedere e, pur non intenzionato a regalare nulla, può attendere e stare a guardare. L'Udinese deve vincere per evitare di tirare l'orecchio ai risultati in arrivo dagli altri campi che non vengono neppure annunciati dagli altoparlanti dello Stadio Friuli Dacia Arena. Del resto Tudor lo aveva detto alla vigilia che la sua squadra avrebbe dovuto concentrarsi solo su se stessa. È l'Udinese, dunque, a essere costretta a fare gioco. Ma l'avvio di gara è cauto e dai ritmi bassi. Il primo squillo della gara arriva al 18' dal piede di Stryger Larsen che fa tremare l'incrocio dei pali della porta difesa da Da Costa. Il portiere rossoblu salva poi la sua porta al 25' quando alza sopra la traversa una conclusione di De Paul, quando il vantaggio del Napoli regala già una discreta tranquillità ai bianconeri. La ricerca del gol dei bianconeri si traduce nell'1 a 0 alla mezz'ora grazie a un suggerimento di Barak che allarga per l'inserimento di Fofana. Il franco-ivoriano calibra il destro in diagonale sul palo lungo superando Da Costa. Mentre 5' più tardi l'arbitro annulla il raddoppio dei friulani. Lasagna è in fuorigioco quando colpisce in rete sulla respinta di Da Costa alla prima conclusione di Stryger Larsen. Unico episodio da moviola al 41' quando Gavillucci ricorre a un silent-check con il Var dopo le proteste dei friulani per un presunto tocco di mano nell'area del Bologna su una conclusione al volo di Lasagna.



Ma il consulto rafforza la decisione dell'arbitro per cui è tutto regolare. La gara non cambia volto neppure nella ripresa con i bianconeri che tengono il pallino del gioco e il Bologna che non fa neanche troppa resistenza. Basta Da Costa a opporsi con un doppio intervento sui tentativi di Lasagna e Barak al 3'; salvato infine dal palo su una conclusione estemporanea di De Paul dalla distanza al 22'. La prima e unica vera conclusione del Bologna arriva solo un paio di minuti prima con un tiro di Verdi alto sopra la traversa della porta di Bizzarri, inoperoso fino al 38' della ripresa quando para facile in presa bassa sul tiro di Kreijci, subentrato nel primo tempo al posto di Orsolini costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. L'ultimo brivido arriva in pieno recupero quando Falletti sfiora il pareggio con un destro in area neutralizzato da Bizzarri in uscita, prima che Samir spazzi lontano dall'area sul triplice fischio finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA