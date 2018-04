Udinese, contestazione terminata, squadra in ritiro. Il dg: «Oddo? 24 ore per decidere»

di Redazione Sport

È cessata la contestazione dei tifosi dell'Udinese che al termine della gara, dopo l'undicesima sconfitta consecutiva, si erano fermati numerosi all'esterno dei passi carrai dello stadio. Gli ultrà hanno cominciato ad andarsene alla spicciolata dopo un paio d'ore dal termine dell'incontro. Solo una dozzina di loro sono rimasti fuori dai cancelli fin oltre le 20.30. La squadra ha lasciato lo stadio poco dopo le 20 a bordo del pullman del club per raggiungere la sede del ritiro, dopo aver cenato all'interno dell'impianto.



Un gruppetto di tifosi dell'Udinese si era radunato ai cancelli del passo carraio da cui escono i giocatori, in attesa della squadra, dopo l'undicesima sconfitta consecutiva. Non vincete, non uscite? è stato il coro intonato durante l'intervallo della partita da parte degli ultras, prima dei fischi finali che hanno accompagnato la squadra negli spogliatoi. Alcuni tifosi hanno tentato di introdursi all'interno degli spogliatoi anche dal carraio riservato alle televisioni ma sono stati prontamente allontanati e sono già stati identificati. La situazione è stata tenuta sotto il controllo delle forze dell'ordine.



«Il momento è particolarmente complicato, siamo dispiaciuti, riteniamo tuttavia di non fare comunicazioni per 24 ore. Preferiamo non prendere nessuna decisione a caldo. Ci riserviamo 24 ore per prendere una decisione». Lo ha detto il dg dell'Udinese, Franco Collavino, ai microfoni di Sky, riferendosi al destino del tecnico bianconero Massimo Oddo.



