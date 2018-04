Udinese, Oddo: «Andiamo in campo e vinciamo la partita»

di Redazione Sport

«Andiamo in campo e vinciamo la partita». Esordisce così il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa della vigilia segnando lo spirito della squadra in vista della delicata partita di domani con il Crotone, crocevia della stagione. «È uno scontro diretto, che segna il nostro futuro se dovessimo vincere, andremmo a 8 punti di vantaggio a 4 partite dalla fine. Dobbiamo sfruttare questa occasione. Giochiamo in casa, abbiamo il pubblico che ci sosterrà», ha aggiunto Oddo. «Il Crotone non è il Napoli, ma chiedo di fare una partita simile, coraggiosa, vogliosa di chiudere la serie negativa», ha proseguito Oddo chiarendo: «Nella mia testa c'è una formazione, non ho dubbi». Restano da sciogliere, dopo la rifinitura di questo pomeriggio, solo quelli sulle condizioni di Behrami, Stryger Larsen e Lasagna. «Stanno bene ma bisogna considerare il caldo, le sostituzioni praticamente fatte che alcuni di questi giocatori dovranno subire. Se mi daranno garanzia accettabile andranno in campo - non si sbilancia -, se no andranno in campo altri, senza nessun problema perché mi hanno dimostrato tutti che sono con la testa giusta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA