Udinese-Fiorentina, dalle 18.30 La Diretta In campo nel ricordo di Davide Astori

A un mese di distanza si torna a Udine per quella partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 marzo ma che non prese mai il via, a causa della tragica morte nel sonno del capitano viola Davide Astori. Ovviamente il difensore della Fiorentina verrà ricordato oggi dai suoi compagni, che dal giorno della sua scomparsa hanno giocato con una forte carica emotiva, vincendo tutte le partite dell'ultimo mese.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

UDINESE:

FIORENTINA:



Dopo un avvio travolgente con Massimo Oddo alla guida tecnica della squadra, i friulani sembrano essersi un po' imballati e non vincono in casa dal 4-0 sul Verona, poi 2 pareggi e i ko con la Roma e il Sassuolo. I viola hanno raccolto 19 punti nei 14 match giocati lontano dal Franchi, compresa l'ultima vittoria esterna arrivata a Torino contro i granata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA