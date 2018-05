Udinese-Inter, le pagelle: Rafinha e Perisic dominano

di Roberto Salvi

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6.5

Basta la parata su Lasagna, sul risultato di 0-1, per essere decisivo.



CANCELO 6.5

Spinge tanto come al suo solito. L’Inter deve assolutamente riscattarlo dal Valencia. Non può perdere un giocatore così.



RANOCCHIA 6.5

Gioca per l’infortunio di Miranda. Va in gol per il vantaggio interista. Al 36’ del primo tempo si perde Lasagna, ma Handanovic salva tutto.



SKRINIAR 6.5

Dimostra tutta la sua lucidità. Questa estate sarà un giocatore ambito dai top club europei.



DALBERT 6

Gioca da titolare come terzino destro. Fa il suo.



BORJA VALERO 7

Meglio rispetto ad altre occasioni e segna anche lo 0-4.



BROZOVIC 7

Suo l’assist da calcio d’angolo per il gol di Ranocchia. Poi, non sbaglia una verticalizzazione.



CANDREVA 6

Ha avuto una bella occasione al 33’ del primo tempo.



RAFINHA 7.5

Il brasiliano stordisce l’Udinese con la rete dello 0-2.



PERISIC 7.5

Presente in tutte le azioni pericolose dell’Inter. Danilo per due volte gli nega la gioia del gol.



ICARDI 7.5

Entra nell’azione del sigillo di Rafinha e prima dell’intervallo sigla lo 0-3, chiudendo di fatto la partita.



SANTON 6

Entra al posto di Dalbert per dimenticare i colossali errori fatti contro la Juventus a San Siro.



SPALLETTI 6.5

L’Udinese è già da archiviare. Ora sotto con Sassuolo e Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA