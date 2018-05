Udinese, Jankto si sfoga: «Noi trattati come schiavi»

Il duro sfogo, dal ritiro con la Repubblica Ceca, di Jakub Jankto, centrocampista dell'Udinese. "Abbiamo fatto più di due mesi in albergo in tutta la stagione. Era il peggior albergo di Udine, dove i bagni erano sporchi. Ci siamo sentiti come schiavi, non ci era permesso nemmeno di vedere i figli. Alcuni giocatori erano costretti a prendere dei sonniferi per addormentarsi. Era una punizione, ma ci dicevano che questa condizione doveva rinforzare lo spirito di squadra. In realtà questa situazione ha creato solo litigi e battibecchi. Queste cose sono state decise da Giampaolo Pozzo. Se avesse fatto tutto Gino Pozzo allora sarebbe stato meglio. Gino è un presidente valido e una bravissima persona. Ci ha aiutato tanto alla fine della stagione. Ora mi concentro solo sulle ultime due gare con la Nazionale, poi vedremo cosa succederà. Mi piacerebbe andare via dall'Italia. Sono lì da 4 anni e tutto sommato sono felice, ma ho voglia di cimentarmi in un nuovo campionato, magari in Inghilterra o in Spagna".

