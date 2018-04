Udinese, la rabbia di Oddo: «Partita decisa da Rocchi»

di Redazione Sport

«Non credo che la Lazio abbia vinto con semplicità: ha fatto fatica e anche tanto. I miei ragazzi hanno fatto bene e se non fosse per la sconfitta che si somma alle altre sarei contento. La partita, purtroppo, è stata decisa dall'arbitro». È un Massimo Oddo furioso quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta l'ennesima sconfitta dell'Udinese, quella di oggi contro la Lazio. «Sul piano del gioco l'episodio del pareggio non ci ha condizionato - dice ancora l'allenatore dei friulani - e siamo stati sempre in partita». Poi un nuovo attacco al direttore di gara. «Preferirei non commentare più di tanto l'operato arbitrale - dice Oddo - perché si rischiano delle squalifiche. Dico solo che non ce l'ho col Var, ce l'ho con Rocchi che non può non vedere un fallo evidente come quello di Marusic. Gli arbitri possono sbagliare, sono umani, ma quando vai a parlarci e ti minacciano di cacciare dal campo non va bene, evidentemente reagiscono così perché sono in malafede». «Io sono una persona perbene e quando sbaglio ammetto i miei errori - conclude il tecnico dell'Udinese -, ma non è così per tutti.»

