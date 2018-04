Udinese domani in campo con undici maglie differenti

Un colpo d'occhio irripetibile quello di domani in occasione della partita Udinese-Lazio: gli 11 calciatori friulani giocheranno, infatti, con 11 maglie bianconere tutte diverse tra loro e di passate stagioni del Club, a cui saranno abbinati 11 sogni da realizzare dei loro proprietari originari. Questi gli ingredienti di «Dacia The Auction», l'inedita iniziativa di Dacia e Udinese Calcio, che prenderà vita domani, al fischio di inizio della partita. Un'operazione unica in ambito sportivo, che vedrà le 11 diverse maglie bianconere indossate dai giocatori «battute all'asta» durante il match su Catawiki.it, il sito d'aste online specializzato in oggetti rari e speciali. All'esito dell'asta, il valore raggiunto dalle diverse maglie contribuirà alla realizzazione del «sogno» abbinato a ciascuna di esse. Progetti che in alcuni casi, fino ai 90 minuti prima della fine del match, sembravano irraggiungibili e irrealizzabili: dall'apertura di un'attività commerciale a progetti che uniscono passione imprenditoriale e sensibilità sociale, ad iniziative a favore della collettività. Una sorprendente asta che, oltre a far rivivere la storia dell'Udinese attraverso le maglie del passato del Club, vedrà la partecipazione in veste di Banditore d'eccezione di Ciro Ferrara, uno dei più forti difensori di sempre del calcio italiano. Sul sito dedicato www.daciatheauction.it sarà possibile seguire in diretta l'andamento dell'asta e le prestazioni dei giocatori, così come selezionare la maglia preferita e fare un'offerta per aggiudicarsela, contribuendo, così, all'esaudirsi di un sogno. Sul sito, inoltre, sono già disponibili gli abbinamenti tra maglie e progetti, mentre l'assegnazione delle diverse maglie ai giocatori sarà definita a seguito delle convocazioni dell'allenatore Massimo Oddo.

