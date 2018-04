Udinese, Oddo esonerato. Squadra Tudor

Massimo Oddo è stato esonerato dalla carica di allenatore dell'Udinese. Lo si apprende da fonti sportive secondo le quali il tecnico avrebbe appena firmato l'esonero e avrebbe già lasciato il ritiro della squadra. Nemmeno su questa vicenda ci sono, però, notizie ufficiali da parte della società. A sostituirlo sulla panchina dei friulano dovrebbe essere Igor Tudor, ex giocatore di Juventus e Siena. Il tecnico croato dovrebbe firmare un contratto annuale.



Igor Tudor, croato di Spalato, è conosciuto in Italia per un trascorso di calciatore nella Juventus e nel Siena. Ha cominciato la attività di giocatore nella squadra della città natale, l'Hajduk Spalato. Difensore centrale, ha vestito anche la maglia della nazionale croata. Oggi Tudor ha 40 anni appena compiuti (è nato il 16 aprile) ed ha allenato quattro squadre a livello internazionale, tra le quali la più importante è l'ultima, il Galatasaray di Istanbul. Tudor ha cominciato ad allenare nell'Hajduk, dove era in panchina come assistente tecnico dell'allenatore friulano Edy Reja.

