Udinese, Pozzo punta su Julio Velazquez per la panchina

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Alcorcn, squadra della Segunda Divisiòn spagnola, è nella sede dell'Udinese calcio per firmare il contratto da allenatore del club friulano.Velazquez tre giorni fa si era congedato dalla società spagnola, cui era approdato nel 2016, con un contratto in scadenza nel 2019. Tra i suoi risultati l'accesso ai quarti di finale di Copa del Rey e due salvezze. L'Udinese ha annunciato per domani una conferenza stampa, senza precisare l'argomento, ma con ogni probabilità sarà per la presentazione del nuovo tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA